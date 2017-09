À La Butte : la maison des Rujubali démolie demain

C’est toujours sans aucune compensation qu’Azam Rujubali et ses proches ont quitté leur domicile en ce samedi 23 septembre 2017 après 38 ans. « Nous avions passé nos derniers moments et notre dernière nuit dans cette maison où mes enfants sont nés et ont grandi. Mon plus grand regret c’est que chaque chef de famille a le devoir de bâtir un meilleur avenir pour sa famille. Mais moi, tout ce que j’ai construit aujourd’hui est réduit à néant. Ma famille et moi sommes désormais des SDF. Nous n’avons reçu aucune compensation des autorités concernées», nous dit Azam.

Depuis une semaine c’est le grand déménagement chez la famille Azam Rujubali. Des proches et des connaissances sont venus épauler cette famille pour démonter les meubles pour les déplacer. « Nos effets personnels se sont éparpillés un peu partout. Nous en avons gardé dans un entrepôt qu’un ami m’a cédé d’autres ont été confiés à des proches. Aujourd’hui il nous reste à trouver une maison. Entretemps, mes enfants, mon épouse et ma sœur vont habiter chez des proches jusqu’à ce que je reçoive la compensation que le gouvernement m’a promise», laisse entendre notre interlocuteur.

Azam Rujubali nous a réaffirmé qu’il n’avait rien contre le projet Metro Express et qu’il n’a jamais dit qu’il ne quitterait pas sa maison qui se trouve sur le tracé du Metro Express. Il avait tout simplement demandé un délai de quelques jours, le temps de recevoir la compensation et de trouver une maison pour reloger sa famille. « Mais une fois de plus sa demande d’extension de délai a été rejetée par le ministère des Infrastructures publiques. Je laisse le soin à la population de tirer ses propres conclusions », ajoute-t-il.

À La Butte, la démolition de la maison d’Azam Rujubali va débuter le lundi 25 septembre 2017 à 10h00 selon un communiqué émis par le ministère des Infrastructures publiques en date du 22 septembre 2017.

