Les 90 ans de la société kokni

Ils étaient trés nombreux à répondre à l’invitation du Cockney Hudayetool Islam Society pour célébrer le 90 ème anniversaire de la société.

Plus de 350 invités ont répondu présents à un dîner pour renouer les liens d’amitié entre les familles d’origine kokan qui ont choisi cette célébration pour encourager un rapprochement avec les jeunes kokan et pour préserver la culture kokan un invité de marque a accepté l’invitation pour donner à cette célébration un cachet particulier. Abdullahkhan Rossenkhan, 100 ans, l’un des deux centenaires d’origine kokan encore en vie avait été invité pour honorer la soirée . L’autre centenaire d’origine kokan, Hossen Ibrahim, 101 ans, souffrant, s’est fait excuser.

La célébration a débuté par la récitation d’un verset du Coran par Muhammad Faheem Alikhan Abdoolakhan, un jeune de 14 ans qui a émerveillé l’assistance par sa prestation. Le thème de la célébration était la renaissance de la communauté des koknis à Maurice. Le président de la société, Shameem Abdoolakhan, dans son discours de circonstance, a parlé de la contribution des koknis dans le développement du pays dans les années 1800. Il a mis l’accent sur la cohésion et le rapprochement avec la jeune génération des koknis.

Il a fait l’historique de la société qui fut fondée le 2 septembre 1927 comme une société de secours mutuels. Année après année la société a grandi et a regroupé l’ensemble de la communauté des koknis. Shameem Abdoolakhan a indiqué que le «funeral grant» est passé de Rs 1500 à Rs 5000.

Pour mieux se connaître et pour préserver la riche culture kokan, un site web a été lancé le même jour avec l’histoire des origines des kokans et beaucoup d’informations sur les koknis à Maurice. Une page Facebook a aussi été créée de même qu’un compte WhatsApp pour partager les informations. Dans quelques jours une aile féminine sera mise sur pied pour encourager les dames et jeunes filles à s’affilier à la société. Un trophée a été offert à Abdullakhan Rossenkhan, le centenaire, pour sa contribution dans le domaine de l’enseignement de la religion. Il a enseigné l’islam durant 70 ans et travaillé comme imam durant de nombreuses années. À l’âge de 99 ans il accomplissait ses prières à la mosquée de Mare Gravier. La soirée s’est passée dans une ambiance de fraternité.

