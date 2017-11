60 ans de partenariat entre ABC Foods et Bakers

ABC Foods, distributeur exclusif de la marque Bakers à Maurice, a fêté ses 60 années de distribution de la marque de biscuits sud-africaine lors d’un diner organisé le vendredi 10 novembre 2017 au Domaine Anna à Flic en Flac.

Le Chairman de l’entreprise, Raymond Ah-Chuen, a retracé l’historique du partenariat entre ABC Foods et Bakers, mettant l’accent sur la relation étroite qui existe entre l’entreprise et la marque qu’elle distribue depuis 1957.

« Nous sommes fiers d’être associés à cette marque prestigieuse qui est aujourd’hui le leader incontesté du marché des biscuits en Afrique du Sud. Nous avons écrit une partie de l’histoire des deux entreprises en 1957 en devenant le deuxième plus ancien distributeur de la marque Bakers au monde ».

Raymond Ah-Chuen s’adressait à une assistance composée de directeurs et cadres du Groupe ABC, des représentants de la marque Bakers, et des nombreux partenaires et clients d’ABC Foods.

Lors de son entrée sur le marché mauricien, la marque Bakers ne proposait que quelques produits dont Boudoir, Marie, Ginger Nuts et Choice Assorted entre autres. Aujourd’hui, ABC Foods dispose d’une gamme qui comprend plus d’une soixantaine de références avec des biscuits sucrés secs, et à la crème et aussi des biscuits salés et diététiques. Le dernier-né de la gamme Bakers, Good Morning Breakfast, biscuit composé de quatre céréales et bénéfique pour la santé, a connu un franc succès depuis son entrée sur le marché il y a deux ans.

Fondé en 1931 par Sir Jean Moilin Ah Chuen, ABC Foods est un cluster stratégique du Groupe ABC qui produit, importe et distribue des produits alimentaires et cosmétiques pour le marché Mauricien. ABC Foods était à ses débuts une petite boutique située en face du marché central de Port Louis, connue sous le nom d’ABC Store (Au Bazar Central).

Celle-ci s’est diversifiée au fil des années et est aujourd’hui une référence dans le domaine de la distribution alimentaire à Maurice. ABC Foods compte une vingtaine de marques très populaires à son actif dont les biscuits Bakers, le jus Dewlands, le lait Dolly, les frites surgelées Aviko, les nouilles Apollo, la margarine Tablelands, les produits Yeo’s et le corned mutton Watsonia entre autres.

Le Groupe ABC Fondé en 1931, le Groupe ABC est l’un des groupes diversifiés les plus importants de la région avec cinq clusters stratégiques, notamment l’automobile, les opérations bancaires, financiers, le fret et la logistique ainsi que la production et distribution alimentaire.

Commentaires