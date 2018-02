50 ans de l’indépendance de Maurice : les détails du Salon «Moris mo péi» dévoilés

Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance, Events Plus, Radio Plus et Le Défi Media Group organisent un salon sur le thème «Moris mo pei » au Centre Swami Vivekananda à Pailles du 2 au 4 mars. Le salon sera officiellement lancé le 2 mars par le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Au cours d’une conférence de presse cette semaine, Bruno La Charmante, Group Communication Manager, a dévoilé les détails de l’événement. Selon lui, l’objectif principal de ce salon est de permettre au public de découvrir l’île Maurice d’antan et d’aujourd’hui à travers plusieurs expositions. Durant ces trois jours, la vieille génération pourra revivre des moments inoubliables tandis que les jeunes feront certainement des découvertes étonnantes.

Dans l’atrium, les visiteurs pourront découvrir à quoi ressemblait la célèbre Place d’Armes auparavant. En outre, il y aura un espace dédié à différents types de travail en voie de disparition tels que ceux du ferblantier et du matelassier. Un vieux magasin chinois sera aussi aménagé dans l’atrium. Les visiteurs trouveront également une boutique des denrées alimentaires où ils pourront découvrir les saveurs des traditions culinaires. De plus, il y aura une exposition d’environ 400 photos retraçant le parcours socio-économique de Maurice depuis l’indépendance.

Magazine spécial et films documentaires

Au cours de ce salon, un magazine sera lancé par le Défi Media Group pour marquer cette célébration. Un film documentaire intitulé «Une île, un miracle, un destin», d’une durée de 52 minutes, sera diffusé lors de l’événement. Le documentaire mettra en vedette l’interview de personnalités telles que Phillippe Gentil et Jean Georges Prosper qui ont écrit et composé l’hymne national. Des personnalités politiques y feront aussi des révélations par le truchement d’anecdotes.

Débat et forum

Nawaz Noorbux, directeur de l’information à Radio Plus, également présent lors de cette conférence de presse, a expliqué que le salon aura une dimension pédagogique. Ainsi, Radio Plus organise un Grand Débat le vendredi 2 mars de 17h00 à 19h00 au Centre Swami Vivekananda avec un panel de six invités. Le thème choisi pour ce Grand Débat est «Ile Maurice 50 ans, bilan et perspectives». Le débat sera retransmis en direct sur Radio Plus, TelePlus et la page Facebook de Defi Media Group.

Selon Nawaz Noorbux, l’idée est de faire une évaluation du progrès du pays 50 ans après son indépendance dans les domaines politique, économique, social, démocratique et écologique, entre autres. « Nous réfléchirons également sur l’avenir du pays pour ces différents secteurs. Le public peut participer à ce débat. Nous pourrons accueillir jusqu’à 400 personnes dans la salle de débat, » a-t-il déclaré. Il a également révélé que cinq autres forums de discussions seront organisés au cours de ces journées comme suit:

• Développement durable: vendredi 2 mars à 11 heures

• Le rôle et la contribution des médias dans l’avancement de la démocratie: le samedi 3 mars à 11 heures

• Quel modèle économique pour notre pays après 50 ans? Le samedi 3 mars à 14h00

• Quelles réformes politiques et constitutionnelles un demi-siècle après l’indépendance? Le dimanche 4 mars à 11 heures

• Nation-building: le dimanche 4 mars à 14 h 00

50 personnes récompensées

Pour ajouter plus de couleurs aux célébrations, le Défi Media Group a décidé de récompenser 50 personnes qui se sont distinguées dans divers domaines au cours des ces 50 dernières années. Les noms des gagnants seront annoncés le samedi 3 mars lors d’une cérémonie de remise de prix au Centre Swami Vivekananda, à Pailles, à 19h00.

Nawaz Noorbux précise que c’est un moyen de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont œuvré pour l’avancement du pays ou qui ont fait honneur à la nation sur la scène internationale. Ils ont été sélectionnés par un jury composé de sept membres et présidé par Suresh Seeballuck, ancien chef de la fonction publique et ancien secrétaire du Cabinet. Les autres membres du jury sont Gaëtan Siew, Malenn Oodiah, Shafick Osman, Manisha Dookhony, Alain Laridon et Vivian Gungaram.

Il y aura cinq gagnants pour les dix catégories comme suit :

• Combat pour les grandes causes

• Développement économique

• éducation

• Social

• Modernisation/Innovation Recherche

• Démocratie/Médias

• Environnement

• Culture

• Grands professionnels

• Sports

Veuillez noter que cet événement sera diffusé en direct sur la page Facebook de Radio Plus, TelePlus, Défi Media Group.

Informations pratiques Le Salon se tiendra au Centre Vivekananda du 2 au 4 mars.

Heure et date: vendredi 2 mars (de 10h00 à 18h00)

Samedi et dimanche (de 10h00 à 19h00)

Entrée gratuite

Des navettes gratuites seront disponibles au public de la gare Victoria, Port-Louis et la Place Margéot, Rose-Hill.

Commentaires